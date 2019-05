Michelsen om seieren

KBK-trener Christian Michelsen var fornøgd med at laget hans sikret seg tre poeng på overtid i Kristiansund. – Det satt langt inne, men bedre sent enn aldri. Vi fikk etter hvert kampen inn i det sporet vi ønsket. Tromsø er et godt lag og det var vanskelig å sette inn det presset vi ville, sier Michelsen. Se mer i videoen. Foto/intervjuer: Svein Junge.