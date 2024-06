Michelsen ny hovedtrener i Sarpsborg

Christian Michelsen får ansvaret som ny hovedtrener i Sarpsborg 08. Han erstatter svenske Stefan Billborn, som nylig skilte lag med klubben.

Sarpsborg presenterte den nye hovedtreneren tirsdag kveld.

48-åringen som tidligere har trent Kristiansund BK, er blitt enig med klubben om en avtale som gjelder ut 2026-sesongen.

– Det er mange grunner til at jeg står her. Det er en hardtarbeidende klubb der mange flotte folk vil få ting til sammen. Sarpsborg har hatt imponerende perioder der man viser at alt er mulig, og den entusiasmen jeg har opplevd på stadion her som motstander er noe jeg vil oppleve med dem i ryggen. Jeg er stolt og ydmyk, sier Michelsen i en pressemelding.

Christian Michelsen ble trener i Kristiansund BK i 2014 og hadde i mange år stor suksess. Men i fjor fikk han sparken etter en periode med svake resultater.