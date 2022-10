Michelsen har ikkje gitt opp håpet

Kristiansund BK tapte 5–0 i den viktige kampen mot Bodø/Glimt i går. KBK har no berre eitt lag bak seg på tabellen.

Men trenar Christian Michelsen trur dei framleis kan ha sjanse til å få spele kvalifisering om vidare spel i eliteserien.

– Heldigvis har vi hatt litt flaks i dei to siste kampane. Når vi først har gått på ein smell så har Sandefjord også tapt. Vi kan snakke og drøyme, men vi må vinne neste kamp for å ha eit håp om at det umoglege kan vere mogleg, seier Michelsen.