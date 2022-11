MFK treng minst uavgjort

Molde Fotballklubb må ha poeng i dagens bortekamp mot Gent for å gå vidare i conferenceligaen. Med eitt poeng blir dei nummer to i gruppa og klar for første utslagsrunde. Trenar Erling Moe seier MFK likevel ikkje går for uavgjort. Til kampen i Belgia i dag er både Martin Linnes og Magnus Wolff Eikrem speleklare igjen.