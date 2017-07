MFK på utkikk etter spillere

Molde-manager Ole Gunnar Solskjær er på utkikk etter nye spillere. Under kampen mot Viking forrige helg hadde Molde Fotballklubb problemer med å fylle opp innbytterbenken. Solskjær sier at både han og klubbens eiere, Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten, ønsker forsterkninger inn i laget. – Akkurat nå oppmuntrer de meg til heller å se etter spillere som skal inn, enn å få inn penger for noen som skal ut. Det er så tett i år at de fleste vil beholde sine beste spillere, men vi må nok hente inn en eller to, forteller Solskjær til NRK.