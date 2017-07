MFK advarer mot billettsvindel

Molde fotballklubb skriver på sin hjemmeside at et firma med base i sveis videreselger billetter til MFKs hjemmekamper til svimlende priser. Billettene kjøpes først i privatpersoners navn, og selges deretter videre på siden viagogo.com. Fotballklubben minner om at billetter kun skal kjøpes på moldefk.no eller fra utsalgssted i Molde.