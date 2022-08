Merket jordskjelvet utenfor kysten

Det er regisetrert et jordskjelv utenfor kysten av Vestlandet i natt. NRK har fått flere meldinger fra folk på Sunnmøre som merket at det var jordskjelv i natt. Både i Ålesund og i Sykkylven har folk meldt at de merket risting ca 03.45 i natt. Den amerikanske jordskjelvtenesta USGS målte et jordskjelv til 3,9 i styrke utenfor norskekysten. Skjelvet skal ha skjedd 111 kilometer nordvest for Måløy.