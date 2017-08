Merete og bygda bad om å få skifte kommune

På landsbasis har Kommunaldepartementet mottatt 37 søknader frå enkeltpersonar eller bygdelag som vil ut av eiga kommune og over til nabokommunen. Bygdefolket i Norddal og Eidsdal på Sunnmøre står bak ein av søknadene. Dei har hatt tre folkerøystingar om temaet og fleirtalet vil skifte kommune frå Norddal til Stranda.

– Det er ikkje nødvendigvis slik at dagens kommunegrenser er logiske. Du har kanskje gode samarbeid på tvers av kommunegrensene, seier Rønneberg. Ho er leiar i arbeidsgruppa som har søkt om grensejustering.

Misnøgde med fordelinga

Dei to bygdene Eidsdal og Norddal er skilt frå kommunesenteret Valldal med ein fjord. I årevis har mange av dei rundt 480 innbyggjarane vore misnøgde og følt ei skeivskap i fordeling av gode. Tanken om å bli ein del av nabokommunen Stranda er gamal, men då kommunereforma vart sett i gang, tok planane konkret form. Dei to bygdene ligg like i nærleiken av Geiranger, og Rønneberg trur ei grensejustering opnar for tettare samarbeid om reiseliv.

– Vi trur også at vi kan tilføre Geiranger noko. Våre bygder har eit sterkt landbruksmiljø, medan det er svakt i Geiranger. For verdsarvområdet er attgroing av kulturlandskap peika på som eit trugsmål, seier Rønneberg.

Mange ynskjer at Norddal og Eidsdal heller skal bli ein del av Stranda kommune. Foto: Else Ragni Yttredal

Ein person kan søke

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har fått fem grensejusteringssøknader på bordet.

– Det er nok at ein person tar initiativ. Då blir søknaden handsama, seier Rigmor Brøste, assisterande Fylkesmann i Møre og Romsdal. Dei involverte kommunane får kome med sine synspunkt, før Fylkesmannen kjem med ei innstilling.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som avgjer om grensejusteringa skal gjennomførast. Dei som får medhald, vert overført frå 1. januar 2020, samstundes som kommunesamanslåingane i heile landet vert gjennomført. Denne veka vedtok departementet at grensa mellom Re og Holmestrand i Vestfold skal justerast, etter iniativ frå innbyggjarane i Mulvika.

Rigmor Brøste er assisterande Fylkesmann i Møre og Romsdal. Foto: Fylkesmannen

Ny folkerøysting

I september får Rønneberg og arbeidsgruppa svar på om Kommunaldepartementet meiner det er grunnlag for å arbeide vidare med grensejusteringa i Norddal og Eidsdal. Dersom dei får klarsignal, kjem initiativtakarane til å halde endå ei folkerøysting. Etter at søknaden vart sendt, bestemte Norddal kommune seg for å slå seg saman med nabokommunen Stordal. Ikkje Stranda, slik som dei to bygdene ville.

– Det har vore eit overveldande fleirtal for å gå til Stranda. Skal vi halde oppe søknaden om grensejustering, bør det framleis vere eit klart fleirtal, seier Rønneberg.