Mere snø i vente

Noen steder kom det optil 30 centimeter med snø på få timer. Det var også det statsmeteorolog Martin Granerød varslet i iettermiddagssendingen på radio fredag.

Godt for skianlegga

Martin Granerød varslet 30 cm snø og det har stemt godt Foto: Astrid Rommetveit / NRK

Snøen er kjærkommen for skianlegga. Ørskogfjellet Skisenter i Ørskog hadde håpet å åpne for første gang på lenge denne helga, men på nettsidene til skitrekket går det frem at det enda ikke er nok snø til å sette i gang trekket. Andre er i full gang og rapporterer om folk som koser seg i snøen.

Litt usikker på hvor mye mere snø som kommer

Det KAN komme en del snø enda, men det er usikkert. Resten av lørdagen blir det nordvest opp i stiv kuling, i ettermiddag forbigående sterk kuling eller liten storm på kysten mellom Molde og Halten Fyr. Snøbyger og utrygt for torden.

Kong Vinter er på besøk i Møre og Romsdal og det betyr snø og snøbrøyting Foto: Ksenia Novikova / NRK

Søndagsværet

Møre og Romsdal får da vest eller nordvest opp i frisk bris. Noen snøbyger. Søndag kveld skiftende bris. Etter hvert stort sett oppholdsvær. Mandag ser det også ut til å bli en bra dag med kjaldt vær uten nedbør.

Stengt vei

Lørdag morgen bestemte vegvesenet at de skulle stenge FV 655 gjennom Norangsdalen mellom Stranda og Ørsta. Grunnen er rasfare og veien blir ikke åpnet lørdag. Ellers har ikke politiet meldt om alvorlige hendelser lørdag som følge av snøen som har kommet