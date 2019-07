Mer ulovlig overtid

Det kommunale renovasjonsanlegget Bingsa i Ålesund er igjen i Arbeidstilsynets søkelys. Det skriver Sunnmørsposten. I 2017 ble det avslørt at anlegget over flere år hadde hatt ulovlig overtid. Etter å ha sett på timelistene for 2019 har tilsynet funnet flere brudd på arbeidsmiljøloven. Ifølge avisa skal en av de ansatte blant annet ha jobbet 32 dager i strekk. Kommunen opplyser til avisa at de har kalt inn til et møte over ferien der de vil utarbeide et svar til tilsynet. Det er nå et nytt kommunalt aksjeselskap som har tatt over drifta av Bingsa. Daglig leder,Trond Lauritsen, sier til avisa at de vil se på saken og legger til at de for 2019 har god kontroll med overtidsbruken i det nye selskapet.