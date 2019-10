Mer sjømat til Sør-Korea

Veksten i sjømateksporten til Sør-Korea fortsetter å øke, med 11 prosent så langt i år. Sør-Korea har på kort tid blitt et svært viktig marked for norsk makrell, laks og kongekrabbe. Bare i 2018 eksporterte Norge sjømat til Sør-Korea for 2,7 milliarder kroner. Veksten kommer blant annet av nedtrapping i tollsatser, som følge av frihandelsavtalen mellom Sør-Korea og EFTA fra 2006. – Koreanerne er opptatt av kvalitet og de spiser mer sjømat enn noe annet sted i verden, nesten 59 kilo per person i året, sier Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp).