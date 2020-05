Mer penger til ferger

Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene og 200 millioner kroner til riksveiferjedriften i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Bevilgningen er en del av rammetilskuddet til fylkeskommunene, som har ansvaret for driften av fylkesveiferjene.