Mer passasjerbråk

Antall tilfeller av passasjerer som lager trøbbel på norske rutefly har økt ni ganger de siste ti årene. Lett tilgang til alkohol menes å være hovedårsaken. Luftfartstilsynets statistikk, som bladet Parat Luftfart har fått innsyn i, viser at tilfellene av passasjerer som oppfører seg dårlig, økte fra 14 til 123 i perioden 2007 til 2017. De fleste rapporterte tilfellene om dårlig oppførsel går ut på trakassering av medpassasjerer og flybesetningen, røyking på toalettet og at reisende nekter å rette seg etter sikkerhetsinstruksjoner. De flyansatte mener at utviklingen kan knyttes til lett tilgang til alkohol.