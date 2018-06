Mer lønnsom Kina-eksport

Norske sjømatprodusenter som eksporterer til Kina kan få en årlig tollreduksjon på over 70 millioner kroner, ifølge regjeringen. Tollreduksjonen trer i kraft den 1. juli. Justeringen omfatter i overkant av 250 sjømatprodukter og skjer som følge av Kinas pågående arbeid for å åpne opp for økt handel.