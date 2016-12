Mennene laga bråk

I Ålesund sentrum måtte politiet vise vekk eit par menn som hadde laga bråk ved utestader eller skjenkestader. Ein mann blei sett i arresten fordi han ikkje reiste heim, slik politiet ba han om. Ein mann er meldt for urinering på dertil ueigna stad i sentrum. Og i Spjelkavik er ein huseigar meldt for å spele så høg musikk i natt at naboane ikkje fekk sove. Politiet avslutta festen.