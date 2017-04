Han mener altfor få reiselivsprodukt er spisset mot kvinner. Hans påstand er at de fleste reiselivsprodukt lages av menn, som tror det de tilbyr er attraktivt for damene.

– Kvinner vil bli tatt vare på, få litt luksus og sette seg ned med bord og hvite duker. De fleste kvinner serverer alle andre gjennom livet. Får de det de ønsker seg, kommer kvinnene og da kommer også mennene. Men det er ikke nødvendigvis motsatt, sier Odd Roar Lange.

Han får støtte av direktør Vanja Langsåvold Braute på Scandic Seilet Hotell. Begge tror de vet hva damene ønsker seg når de skal ut å reise eller bare ut for å kose seg.

Vanja Langsåvold Braute på Scandic Seilet Hotel i Molde tror kvinner vet hva de vil ha når de er på reise. Foto: Ann Eli Nøsen

Lange mener Scandic Seilet Hotell i Molde er som skapt for kvinner.

– Her kan de tilby spa, treningsstudio og har et badeland barn og ektefelle også kan kose seg i. Da kan hele familien finne noe de liker og da kan mor slappe mer av.

Men direktøren er inderlig klar over at de alltid kan bli bedre og hun trenger ikke gå lenger enn til seg selv for å finne svarene på hva hun ønsker seg når hun er ute på reise andre steder i verden.

Hvem knekker kvinnekoden?

– Kvinner vil ha litt luksus. Kvinner kommer gjerne flere sammen og bor gjerne på samme rom mens mennene foretrekker å bo for seg selv. De vil ha en cava på rommet og er mer sosiale enn mange menn på tur.

Når kvinner skal ut å reise vil de gjerne ha hvite duker, bli servert og tatt godt vare på. Den som tar kvinner på alvor og lager fristende produkter vil trekke pengesterke kvinner til sitt sted.

– Der det er mange damer vil det også tiltrekke seg menn. Men det er ikke motsatt. Selv om det er mange menn, kommer det ikke nødvendigvis damer dit.

Kvinner kommer gjerne flere sammen og vil nyte litt luksus sammen ifølge direktøren ved Scandic Seiliet Hotel, Vanja Langsåvold Braute. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Kvinnen er sjefen

Kvinner er en stor ressursgruppe. Kvinnene bestemmer hvor ferien skal gå både for seg selv og familien. Lange mener det er stor forskjell på jente og gutteturer.

– Mange menn tar gjerne til takke med en trebenk og en øl. De har en helt annen måte å tenke på når de skal ut å kose seg.

Reiselivsbloggeren innrømmer at han at mest sannsynlig ville gjort noen av de samme feilene om han skulle lage tilbud for kvinner. Men han tror det ligger en gullgruve klar for dem som knekker kvinnekoden.

– De kommer til å gjøre det veldig godt.

Da gjenstår det å se om reiselivsbloggeren og hotelldirektøren har truffet blink på sine kvinnetolkninger ....