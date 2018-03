Mener valgkomiteen har gjort sitt

Styreleder Tina Steinsvik Sund i Helse Midt-Norge sier valgkomiteen har gjort sitt for å få et best mulig styre i Helse Møre og Romsdal. To av fem i det nye styret kommer fra Møre og Romsdal. – I alle fire styrene har vi jobbet med å ha bred geografisk spredning. Det betyr at vi i St. Olavs for eksempel Anne Breivik, og i Sykehusapotekene har vi ny styreleder Roar Lervik, sier Sund.