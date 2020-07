Mener Tom Cruise prioriteres først

Frp-leder Siv Jensen mener regjeringen prioriterer Tom Cruise over breddeidretten, og mener statsministeren må «rydde opp i kaoset». Hun sier til VG at regjeringen bruker de helsefaglige rådene når det passer dem, og ikke systematisk og konsekvent. Tidligere denne måneden ble det klart at Hollywood-skuespilleren Tom Cruise får komme til Norge for å spille inn deler av den neste «Mission Impossible»-filmen til tross for korona-restriksjonene. De skal hovedsakelig filme i Møre og Romsdal.