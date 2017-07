Mener Sunndalsøra passer perfekt inn i en Wes Anderson-film

REGISSØR: Wes Anderson har gjort seg bemerket med filmer som «The Grand Budapest Hotel». Felles for samtlige av hans filmer er en gjenkjennelig estetikk. Foto: Jonathan Short / Ap

Gjennom filmene sine har Wes Anderson klart å skape et særegent artistisk uttrykk som seerne umiddelbart drar kjensel på. Med høy teknisk presisjon komponeres ofte bildene i nesten perfekt symmetri, og det er dette aspektet en rekke Reddit-brukere fokuserer på i forumet «Accidental Wes Anderson».

Her publiseres bilder fra den virkelige verden som ved en tilfeldighet ser ut som de kunne vært hentet rett ut fra en Wes Anderson-film.

Blant stedene som blir trukket frem er noen bygg ved sjøkanten på Sunndalsøra, og Flåmsbana i Sogn og Fjordane.

Flere Twitter-brukere har også blitt oppmerksom på fenomenet:

– Dukkehus-aktig estetikk

Anderson er blant Hollywoods mest anerkjente regissører, og har vunnet en rekke priser og utmerkelser gjennom årene. I 2015 stakk filmen «The Grand Budapest Hotel» av gårde med hele fire Oscar-statuetter.

– Wes Anderson lager egne verdener, som har en nitid dekorert, dukkehus-aktig estetikk. Det er et idiosynkratisk univers, litt på siden av den virkelige verden, uten å tippe over i å bli et rent fantasiunivers à la Tim Burton, forteller redaktør i filmagasinet, Montages, Lars Ole Kristiansen.

Han er utdannet filmviter fra Høgskolen i Lillehammer, og kjenner godt til sentralkomposisjonen Anderson ofte tar i bruk.

– Han bruker en symmetrisk bildekomposisjon, som ligner Stanley Kubricks filmer. Det er denne sentralkomposisjonen folk har hengt seg opp i, og det er ikke mange regissører som har en så lett identifiserbar estetikk, mener Kristiansen.

– Halvhjertet Anderson

Mange har lagt merke til Reddit-forumet, og muligens også Anderson selv.

– Jeg tror han synes det er gøy, og føler seg beæret over å bli hyllet på denne måten. Mange av bildene på forumet er halvhjertede versjoner av Anderson, og utfordrer ikke hans rammer, mener Kristiansen om sjansen for at filmregissøren besøker forumet for å hente inspirasjon til sin neste film.

