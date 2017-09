Mener summen er for lav

Regjeringens nye verktøy for maritim og marine næringer ble godt mottatt på NMK søndag, men noen spøkte med at pengepotten måtte være en kommafeil, skriver Sunnmørsposten. De 30 millionene imponerer verken Henning Borgen fra SINTEF eller Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest. – Reaksjonene er at dette er et godt tiltak, men at beløpet er skuffende lavt, sier Ingjerd.