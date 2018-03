Mener Stortinget må gå videre

– Nå er det på tide at Stortinget går videre og driver politikk, ikke det spillet de holder på med nå, sier fylkesleder i Frp, Frank Sve. Partileder i KrF, Knut Arild Hareide, sa etter landsstyremøtet i dag at landsstyret ikke har tillit til Sylvi Listhaug som justis-, beredskaps- og innvandringsminister. Sve forteller NRK at Listhaug har full tillit i Frp Møre og Romsdal.