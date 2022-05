Mener regjeringa må ta hensyn til fiskeriene

Det er et soleklart krav at en fremtidig satsing på havvind må ta hensyn til fiskeriene. Det sier stortingsrepresentant Jenny Klinge fra Senterpartiet.

Innen 2040 legger regjeringa opp til en havvindproduksjon med 1500 havvindmøller som vil gi like mye kraft som Norge produserer i dag. Men det kan ikke skje på bekostning av fiskeriene, sier Klinge. Hun mener også at EU-reglene gir et handlingsrom som norske myndighet må utnytte slik at norsk maritime industri får oppdrag.

– Det er helt uaktuelt å ha en slik storsatsing uten at denne industrien får ta del i oppturen, sier Klinge.