Mener politiet handlet i nødverge

Spesialenheten for politisaker har henlagt saken mot fire polititjenestefolk etter at en mann ble skutt i låret under en aksjon i Ålesund i august i fjor. Mannen skulle transporteres til sykehus med tvang for å bli medisinert, men nektet og opptrådte truende. Politiet ble bedt om å assistere, mannen viste frem en kjøkkenkniv og politipatruljen ba om bevæpning. Da mannen gikk mot politiet med flere store kniver ble han skutt i låret av to politibetjenter. Spesialenheten mener de handlet i nødverge, og at det derfor ikke har skjedd noe straffbart.