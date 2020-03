Mener pleier har brutt loven

Fylkeslegen slår fast at en pleier som teipa munnen til en urolig pasient har brutt loven. Episoden skjedde i høst, da den psykisk utviklingshemma mannen var urolig under en sosial sammenkomst på en institusjon i Møre og Romsdal. Fylkeslegen slår fast at teipinga er langt utenfor det en kan vente av et helsepersonell. Pleieren har tidligere sagt til NRK at det hele var en spøk, og arbeider ikke lenger på institusjonen.