Mener Ørsta Rådhus er helsefarlig

– Rådhuset i Ørsta er helsefarlig for de ansatte, mener hovedverneombudet Hilde Våge i Ørsta. Nå krever hun at kommunen oppgraderer ventilasjonen og sørger for godkjent brannvarsling og rømningsveier i bygget, skriver Møre-Nytt. Saken har vært tatt opp flere ganger. Arbeidsmiljøutvalget ga opprinnelig kommunen frist til februar 2015, men ennå er ingenting utbedret.