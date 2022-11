Mener nedleggelse kan gi økte utgifter

Politidirektoratet mener en nedleggelse av lønn- og regnskapssenteret i Kristiansund vil gi svekket kvalitet på tjenestene og sannsynligvis øke kostnadene. Det kommer frem i et skriftlig svar justis- og beredskapsminister Emilie Mehl har gitt stortingsrepresentant Ingunn Foss fra Høyre. Foss ba om en oversikt over hvor mye man kunne spare på å legge ned de 50 arbeidsplassene i Kristiansund etter et innspill fra Politiets Fellesforbund. PF hevdet at de ansatte ved senteret ikke hadde arbeidsoppgaver. Dette ble tilbakevist av lokal ledelse.