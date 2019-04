Mener Listhaug splitter KrF

Den dype splittelsen i KrF skyldes i stor grad Frps påtroppende nestleder Sylvi Listhaug, mener tidligere sjefredaktør Helge Simonnes i Vårt Land. – Den åndelige retorikken som Sylvi Listhaug har benyttet seg av, har vært attraktivt for mange kristne velgere og har skapt en voldsom sterk dynamikk i KrF. Det er nesten sånn at partiet er splittet i to fronter, for og imot Listhaug, sier Simonnes til NTB. Han skriver bok om striden i KrF.