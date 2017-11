Hans Reite, som er pastor i kyrkjelyden Nytt Livs Senter i Ørsta, gikk denne uka ut i lokalavisa Møre og tok sterkt avstand fra planene om ein pride-parade i Volda i mai 2018.

– Det kan kalle ned forbannelse over bygdene slik det gjorde over Sodoma og Gomorra i oldtida, skriver Reite. Han legger til at homofilt levesett er motbydelig for Gud og at han vil straffe det.

– Har ikke greie på Bibelen

Innlegget til Reite ble lest av landbruksminister Jon Georg Dale fra Volda som reagerte og tok til motmæle på Facebook. Dale meiner at Reite dømmer de som velger å leve på en annen måte enn han selv, og kaller innlegget for fordomsfullt og urettferdig.

Pastoren sier at han visste at han ville få motstand, men at han står for det Bibelen sier.

– Det er mitt ansvar som Guds tjener å si hva Bibelen mener, og ikke hva folk vil høre.

Han mener ministeren burde holde seg til sitt felt og heller være landbruksminister.

– Han har ikke så stor greie på Bibelen som det jeg har. Jeg har fått flere støtteerklæringer, og blant dem er det også en som skrev at ministeren burde holde seg til politikk, sier Reite.

– Vi vil gjøre opp for uretten

Til det svarer Dale at han reagerer kraftig på at pastoren bruker guden mange tror på til inntekt for et utdatert syn på homofiles rettigheter.

– Det hadde jeg behov for å ta et oppgjør mot, og det vil jeg ikke slutte med selv om Reite synes det er ubehagelig, sier Dale. Han legger til at han registrerer at pastoren i innlegget var redd for at det ikke skulle være lov å uttale seg fritt om slike spørsmål.

– Mens i dag irriterer han seg over at jeg gjør det. Jeg klarer fint å både være landbruksminister og holde med homofiles rettigheter samtidig. Folk som velger å leve sine liv med utgangspunkt i en annen legning kan være trygge for at det fins folk i lokalmiljøet som støtter dem, sier Dale.