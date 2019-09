Mener kutt er nødvendige

Ida Monn Birkhaug går av etter å ha vært konserntillitsvalgt for Yngre Legers forening i Helse Møre og Romsdal de siste to årene. Hun mener kuttene ledelsen har satt i gang er nødvendige for hele helseforetaket for å få økonomien i balanse. Birkhaug mener ledelsen er inne i et godt spor selv om det er svært krevende tider for de ansatte på alle fire sjukehusene i Møre og Romsdal.