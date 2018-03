Mener kostnaden er ren fantasi

Strategisjef Kjetil Strand i Statens vegvesen forteller Sunnmørsposten (krever abonnement) at de 600 millionene bystyret i Ålesund har satt av til Brosundtunnelen i den første bypakken er et «fantasitall». Til avisen forteller Strand at et tidligere anslag som ble gitt var på rundt en milliard kroner. Han mener at inkludering av Brosundtunnelen kan føre til at Bypakken vil bli utsatt, skriver avisen. Hans Kjetil Knutsen i Ålesundlista i bystyret er uenig, og sier de har fått estimert pris på 300–400 millioner fra en riksdekkende entreprenør. Etter planen skulle Bypakken sendes inn til behandling på Stortinget høsten 2019, noe som nå forespeiles å ikke skje før høsten 2021.