Mener knivaksjonen var ulovlig

Advokatforeningen mener Molde-politiets knivaksjon ikke er lov, skriver Rbnett. I helga har politiet undersøkt rundt 200 personer i Molde sentrum, noe som resulterte i to anmeldelser for bæring av kniv på offentlig sted. Leder for forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson, sier til avisa at massevisitasjoner av alle som er på et sted, ikke er lov. Visepolitimesteren svarer at politiet har støttet seg til lovverket og etterretningsinformasjon.