Mener Hermstad er en god lederkandidat

Fylkespolitiker for Miljøpartiet De Grønne i Møre og Romsdal, Carl Johansen, mener nestleder Arild Hermstad er en god kandidat til å ta over som leder i MDG etter at det ble kjent i dag tidlig at Une Bastholm trekker seg.

Flere andre MDG-profiler har gjort det klart at de ikke er aktuelle. Johansen mener at Arild Hermstad har gjort en god jobb.

Bastholm mener arbeidsbelastninga som topp-politiker med to små barn er blitt for stor. Johansen sier han har stor forståelse for avgjørelsen.