Mener helseforetaket brøt loven

Fylkeslegen konkluderer med at Helse Møre og Romsdal brøt loven i forbindelse med at en ung psykiatrisk pasient på Nordmøre forsøkte å ta selvmord i fjor sommer. Kvinna ble lagt inn på sykehus etter det første forsøket, men ble skrevet ut, før hun forsøkte på nytt senere samme dag. Fylkeslegen mener helseforetaket ikke gjorde nok for å kartlegge selvmordsfaren og er kritisk til at hjemkommunen til kvinna ikke ble varslet om at hun ble sendt hjem.