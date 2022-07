Mener håndteringen burde vært bedre

Helseforetaket burde håndtert nyheten om at åpninga av fødeavdelinga i Kristiansund utsettes på en helt annen måte, sier Arve Grødahl, leder i hovedutvalget for helse, omsorg og sosial i Kristiansund kommune.

Tirsdag kom beskjeden om at åpninga utsettes på ubestemt tid. Grødahl sier at samarbeidskommunene ikke fikk beskjed om dette før nyheten kom ut i media, og mener de burde ha fått vite det like etter de ansatte.

Klinikksjef ved Helse Møre og Romsdal, Georg Johnsen, sier at på grunn av uforutsette omstendigheter måtte denne saken besluttes på meget kort varsel, og at de har orientert så raskt de kunne i denne rekkefølgen: først de ansatte, så ordførere og kommunedirektører og deretter offentligheten via media.