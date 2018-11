Mener hageeiere vet for lite

Fylkesmannen mener hageeiere vet for lite om farene når de bruker ulovlige dumpingplasser for hageavfall. Disse er med på å spre uønska arter som skulle ha vært sendt til forbrenningsanlegg sammen med annet søppel. – Jeg tror ikke at noen gjør det av ondskap, men de vet ikke at det er ulovlig og skjønner ikke konsekvensene, sier seniorrådgiver hos fylkesmannen i Møre og Romsdal, Maria Aastum. Hun legger til at Fylkesmannen og flere kommunen bruker mye midler hvert år på å bekjempe uønsket arter.