Mener fylket må inn med penger

Et flertall i samferdselsutvalget vil videreføre arbeidet med å realisere fergesambandet mellom Aure og Hitra. Det skal skje i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, de berørte kommunene og Midt Norsk Fergeallianse. Forslaget som ble fremmet av Ingunn Golmen (Sp), har ikke som forutsetning at prosjektet skal være selvfinansierende. Torgeir Dahl (H) som stemte mot, mener forslaget overstyrer tidligere prioriteringer. Frp ville overføre penger fra bypakken i Ålesund og bruke 100 millioner kroner på prosjektet, men forslaget fikk bare Frp sine to stemmer.