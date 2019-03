Mener det vil gå utover sikkerheten

LO er svært kritisk til at et spansk selskap skal drive flytårna på flyplassene i Ålesund og Kristiansand. Det spanske selskapet SAERCO vant Avinor sin anbudskonkurranse om å drive tårntjenestene. Første nestleder i LO og leder av LO luftfart, Peggy Hessen Følsvik, mener det er helt feil å privatisere denne delen av luftfarten. – Dette er samfunnskritiske tjenester som vi mener bør være under offentlig kontroll. Det handler om flysikkerhet og totalforsvaret vårt, sier hun.