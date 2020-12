Mener det ikke var streikebryteri

Det var ikke streikebryteri da et helikopter fra Kristiansund til Draugen gikk som vanlig mandag klokka fem – til tross for at vekterne på Kvernberget var tatt ut i streik. Det mener LO sine advokater.

Arbeidsmannsforbundet er kritisk til at avgangen gikk som normalt. Men advokatene til LO som har gått gjennom saken, mener det ikke kan defineres som streikebryteri – fordi en tredjepart utfører arbeidet.