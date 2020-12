Mener det er skapt forvirring

Senterpartipolitiker Jenny Klinge mener det er skapt forvirring om hva Stortinget har vedtatt i domstolsaken. Regjeringa vil kutte antall rettskretser fra 60 til 22, noe Senterpartiet mener vil bety en omfattende nedleggelse av domstoler. I går ble opposisjonens forslag om å gå nye runder i saken nedstemt. Men Klinge sier flertallet har gjort en tabbe fordi vedtaket ikke inneholder noen positiv tilslutning til regjeringen. Stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim (H) avviser at vedtaket er uklart. Han sier regjeringen har lagt saken frem for Stortinget, og at vedtaket da betyr at regjeringen har fått støtte fra flertallet.