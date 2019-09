Mener det er gjort feil

Politikerne i Haram skal tirsdag behandle saken om åtte vindturbiner på Haramsfjellet i et ekstraordinært kommunestyremøte. NVE har godkjent de endelige byggeplanene for vindkraftanlegget, men politikerne vil klage på avgjørelsen. Ordfører Vebjørn Krogsæter (Sp) mener det er gjort saksbehandlingsfeil. – Det vi håper skal komme ut av det er at departementet er enig i at det her er gjort saksbehandlingsfeil, og at de tar en ny runde når det gjelder behandlingen av konsesjonen. Tidspunktet mellom da konsesjonen ble gitt og nå er så lang at her er det mange nye moment, sier Krogsæter.