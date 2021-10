Mener det er faglig godt begrunnet

Helseminister Ingrid Kjerkol (Ap) mener planene om å endre vaktordninga fra tilstedevakt til hjemmevakt for anestesilegene i Kristiansund fra 1. desember er faglig godt begrunnet.

Stortingsrepresentant Seher Aydar (Rødt) har stilt et skriftlig spørsmål om dette.

Fødeavdelinga i Kristiansund skal bli gjenåpnet 1. desember. Helseministeren har innhentet svar fra Helse Møre og Romsdal. Hun skriver at vaktbelastninga på legene ved tilstedevakt er svært stor og at det fører til at leger slutter.

Kjerkol viser også til at mange sykehus i landet har innført anestesilegevakt som hjemmevakt.