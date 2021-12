Mener det drikkes for mye rundt barn

Nesten annenhver innbygger i Møre og Romsdal mener det drikkes for mye rundt barn på nyttårsaften. Det viser en undersøkelse gjennomført av Ipsos på oppdrag fra alkovettorganisasjonen Av-og-til. I tillegg mener 37 % at de har sett berusede voksne sammen med barn på årets siste dag. Fungerende generalsekretær Katrine Gaustad Pettersen i Av-og-til sier skål gjerne i champagne når klokka slår tolv, men ta hensyn til barna og hold deg til maks to glass.