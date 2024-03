Mener Ålesund havner bakerst i køa når pengene fra staten fordeles

Ordfører i Ålesund, Håkon Lykkebø Strand (Frp), syns det er sjokkerende at strekningen Solevågseidet-Breivika ikke er nevnt i NTP for de neste 12 åra.

– De ulykkene som har hendt på denne strekningen over flere år gjør strekningene til en av landets farligste. I tillegg svekkes beredskapen på hele Sunnmøre om Vegsundbrua skulle bli stengt på grunn av en ulykke, sier Lykkebø Strand i en pressemelding.

Han er også skuffet over at strekningen Breivika-Ørskogfjellet bare er lagt inn som er utviklingsporteføljeprosjekt. Han mener at man dermed ikke tar på alvor konsekvensene om det skulle skje noe med drikkevannet i Brusdalen.