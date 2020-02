Mener Ålesund har 27 for mange

Geir Vinsand i analyseselskapet NIVI mener Ålesund bør kutte antallet kommunestyrerepresentanter fra og med neste periode. Ålesund har det største kommunestyret i landet med 77 politikere, men de første møtene i den nye storkommunen har blitt maratonmøter. Flere politikere tar til orde for å kutte - og det får full støtte fra Vinsand. Han mener et kommunestyre med 50 politikere bør være et rimelig antall.