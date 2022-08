Mener Ålesund blir en mer attraktiv by

– Bypakken vil gjøre Ålesund til en mer attraktiv by, mener Tore Johan Øvstebø (KrF). Fra i dag må folk betale bompenger i Ålesund for å finansiere de samferdselsløsningene som ligger inne i bypakken.

Det betyr en ny innfartsvei, et bedre kollektivtilbud, sykkelveier og satsing på trafikksikkerhet. Øvstebø sier det ikke ville være mulig å få dette til uten bompenger.

Fylkespolitiker Geir Stenseth (Frp) mener dette er en dårlig dag for folk som bor i Ålesund-området. Stenseth som har kjempet mot bompenger i 20 år, mener at bompengene først og fremst vil bli en stor belastning for småbarnsfamilene.