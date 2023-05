Mener å ha oppklart Hydro-angrepet

Kripos har funnet dem som sto bak løsepenge-angrepet mot Hydro.

– Vi mener saken i det vesentligste er oppklart, i den forstand at vi i grove trekk vet hva, hvordan og hvem som sto bak. Men saken er likevel ikke ferdig. Domfellelse er målet. Vi jobber med å pågripe flere sentrale gjerningspersoner. Målet er å få sakene ført for retten i Ukraina og Sveits, sa operativ påtalejurist Knut Jostein Sætnan på Hydro-saken i Kripos under et seminar torsdag.

Hackerangrepet mot Hydro skjedde 19. mars 2019. Selskapet nektet å betale utpresserne løsepenger for å få tilgang til egne datasystemer, men det skulle koste selskapet 800 millioner kroner å rydde opp.

Fire år senere kan norsk politi, etter solid støtte fra internasjonalt samarbeid, legge fram et omfattende etterforskning.

Til sammen 56 mistenkte er så langt navngitt og kartlagt. Politiet mener de har identifisert fem menn som faktisk gjennomførte selve angrepet (NTB).