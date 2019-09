Mener 16-åringer bør få stemme

Årets lokalvalg er det første på åtte år der ingen 16-åringer får lov til å stemme. Nestleder i AUF, Astrid Eide Hoem fra Kristiansund, mener prøveordningen med stemmerett for 16-åringer skulle blitt varig for kommune- og fylkestingsvalg. – Det er ofte de som er 16 som går på videregående, som bruker buss, som kjenner de lokale forholda best og hva som trengs for ungdom, sier Hoem.