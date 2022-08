Mellom kl 17 og 22 er strømprisen ekstra høy

Wattn har sendt ut varsel til sine kunder om prishopp for strøm på lørdag i Midt-Norge. Spotprisen vil lørdag ligge høyt mellom kl. 17 og 22, og for de tre høyeste timene vil prisen ligge i overkant av 307 øre/kWh. Resten av døgnet er spotprisen lav, skriver de.

Grunnen til prishoppet lørdag er at det for tiden er restriksjoner i overføring av strøm mellom nord og sør i Sverige. Denne restriksjonen skal vare til 20. august. Når det da i tillegg er meldt lite vind i Nord-Sverige, vil Midt-Sverige kople seg på Midt-Norge og dette gjør at prisene stiger. Dette kan også skje senere i august, skriver Wattn.