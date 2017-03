Melland sportslig leder

Bjørn Erik Melland er ansatt som sportslig leder i Aalesunds Fotballklubb. Dette er en nyopprettet stilling, som skal rapportere til daglig leder i klubben. Melland kommer fra jobben som leder for det medisinske apparatet i AaFK. Han har spilt over 200 kamper for Tangotrøyene.