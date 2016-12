Meldte seg ut av Sp i protest

Tidligere ordfører i Norddal, Ragnar Lødøen, har meldt seg ut av Senterpartiet i protest mot at partiet stemte for å opprettholde ungdomssskolen i Eidsdal, melder Sunnmørsposten. Lødøen hadde ikke samvittighet til å bruke 2 millioner kroner årlig samtidig med at det må kuttes i utgifter til pleie og omsorg.